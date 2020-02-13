Врачи в Ухане надели подгузники. Так они экономят время

Врачи в Ухане сутками живут в боксах, где лежат заразившиеся коронавирусом пациенты. Чтобы сэкономить время, медики надели подгузники и состригли волосы. Маски на их лицах проделали глубокие борозды. Борьбу с инфекцией уже назвали «вирусной войной».

О медиках, которые ухаживают за инфицированными, стал заботиться весь Китай, сообщило агентство «Синьхуа». Так, в провинции Шаньси на севере страны местная федерация женщин решила еженедельно отдавать в пользу семей врачей и медсестер овощи, фрукты, мясо и предметы первой необходимости. Такие посылки получили уже сотни семей.

В провинции Чжэцзян на востоке Китая местные жители отправляют медикам маски и дезинфицирующие средства, которых сейчас очень не хватает. В провинции Цзянси чиновники призвали заботиться о семьях медиков, которые сейчас трудятся на передовой борьбы с инфекцией, как если бы они были «близкими родственниками».

В Национальной комиссии здравоохранения Китая заявили, что направили в общей сложности 11 921 человека из медицинского персонала со всей страны в Хубэй. За пределами провинции медики тоже проводят помногу часов в местных изоляторах. В некоторых домах остались только старики и дети, пока взрослые члены семьи работают в больницах.

«Я сплю только около четырех часов каждый день», — рассказал Лю Ин, врач скорой помощи в Наньчане, столице Цзянси.

Он почти без выходных и отдыха трудится в местном изоляторе уже более полугода. Его жена недавно родила и тоже нуждается в заботе. Семья Лю — одна из тех, кто получает продуктовые посылки и из других провинций Китая, и из больницы, где не покладая рук работает муж.

«Мы должны не только обеспечить полную защиту медицинского персонала, но и избавить их от страха и беспокойства, помогая их семьям», — заявил директор Первой больницы Наньчанского университета Чжан Вэй.

«Кажется, что все общество заботится о нас. Это дает нам смелость и силу в нашей борьбе с новым коронавирусом», — добавил Лю.

Тем временем в китайской провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса, за последние сутки выявили почти 15 тысяч новых случаев заражения. От пневмонии, которую вызывает вирус COVID-19, за сутки умерли 242 пациента. Всего в мире инфицированными COVID-19 значатся 60 332 человека. Умерли 1369 человек, побороли болезнь 6061.