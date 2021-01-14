Мясников поделился «смутными сомнениями» о происхождении коронавируса

Естественное происхождение коронавируса вызвало сомнение у врача и телеведущего Александра Мясникова. До появления SARS-CoV-2 «все эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения».

Мясников поделился своей точкой зрения на этот счет в Telegram, перечитав собственные прошлогодние публикации.

«Почему полыхнуло почти одновременно в разных местах мира? Ведь до сих пор все эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения. Включая и предыдущие вспышки коронавирусных пневмоний…» — задался вопросом врач.

Он заметил, что всегда выступал против теории искусственного происхождения вируса. Однако наблюдение за происходящим заставили Мясникова усомниться в том, что ситуация развивается по «законам природы».

«И еще: артподготовка мировых СМИ шла впереди последующих событий. Это все, конечно фантазии, но терзают меня „смутные сомнения“», — заключил специалист.

На естественном происхождении нового коронавируса неоднократно настаивали во Всемирной организации здравоохранения, а также большинство представителей научного сообщества.

О вспышке неизвестной пневмонии в китайском Ухане стало известно в конце 2019 года. Оказалось, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. Позже он получил название SARS-CoV-2, а вызываемое им заболевание — COVID-19. О всемирной пандемии в ВОЗ объявили 11 марта. Ее второй год, предполагают в организации, может оказаться тяжелее предыдущего.