ВОЗ: второй год пандемии COVID-19 может оказаться тяжелее
«Мы вступаем во второй год [пандемии], он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи и некоторые другие проблемы, которые мы наблюдаем», — привело агентство Reuters слова Райана.
Специалист добавил, что в Европе и Северной Америке наблюдался «идеальный сезонный шторм», когда с приходом холодов люди стали больше времени проводить в помещениях, а количество контактов возросло.
Сочетание этих и других факторов привело к ускорению пандемии во многих странах, считает директор программы ВОЗ.
Накануне недельный прирост новых случаев COVID-19 обновил абсолютный максимум. В мире, по официальной статистике, за неделю заразились пять миллионов человек. Наибольший рост фиксировался в Северной и Южной Америке. На континент приходится 51% всех новых заболевших и 45% смертей.
В России, по состоянию на 13 января насчитывалось более 553 тысяч человек, зараженных коронавирусом. За сутки было выявлено 22,8 тысячи новых случаев, умерли 566 человек.