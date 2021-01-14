ВОЗ: второй год пандемии COVID-19 может оказаться тяжелее

Пандемия коронавируса в 2021 году может принести больше проблем, чем в прошлом. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Мы вступаем во второй год [пандемии], он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи и некоторые другие проблемы, которые мы наблюдаем», — привело агентство Reuters слова Райана.

Специалист добавил, что в Европе и Северной Америке наблюдался «идеальный сезонный шторм», когда с приходом холодов люди стали больше времени проводить в помещениях, а количество контактов возросло.

Сочетание этих и других факторов привело к ускорению пандемии во многих странах, считает директор программы ВОЗ.

Накануне недельный прирост новых случаев COVID-19 обновил абсолютный максимум. В мире, по официальной статистике, за неделю заразились пять миллионов человек. Наибольший рост фиксировался в Северной и Южной Америке. На континент приходится 51% всех новых заболевших и 45% смертей.

В России, по состоянию на 13 января насчитывалось более 553 тысяч человек, зараженных коронавирусом. За сутки было выявлено 22,8 тысячи новых случаев, умерли 566 человек.