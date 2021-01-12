Британские ученые выяснили, как коронавирус добрался до человека

Выявленные генетические адаптации были аналогичными тем, которые произведены вирусом SARS-CoV. Он вызвал вспышку вызвавшим вспышку SARS или атипичной пневмонии в 2003 году. Они позволили вирусу перейти с летучих мышей на человека.

Исследователи считают, что может существовать общий механизм, который делает данную группу вирусов склонной к мутациям. Последние, в свою очередь, делают возможным переход вируса к новым хозяевам.

Также ученые проанализировали коронавирус RaTG13, родственный SARS-CoV-2. Геном RaTG13 на 96% сходен с геномом возбудителя COVID-19. Важные генетические различия касаются S-белка (белок-«шип»), который играет ключевую роль в заражении коронавирусом человека.

Выяснилось, что у RaTG13 S-белок не может хорош связываться с клеточными рецепторами человека. При этом, если в белок-«шип» RaTG13 вставить определенные фрагменты S-белка SARS-CoV-2, то эффективность связывания увеличится.

Пандемия в мире не утихает больше года. Появляются отдельные мутации SARS-CoV-2. В Великобритании зафиксировали «британский» штамм, в России говорят о «российском».