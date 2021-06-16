Математики предрекли пик заболеваемости ковидом в России в конце июня

Математики из Санкт-Петербургского государственного университета представили новый прогноз по заболеваемости ковидом в России. Максимальное число заражений может быть зарегистрировано в конце июня, сообщила газета «Известия».

В конце июня число выявляемых заражений коронавирусом в сутки может достичь 25 тысяч. Пик эпидемии в таком случае придется на середину июля. А число активных больных может составить 580 тысяч, хотя даже в январе этот показатель составлял порядка 560 тысяч. При этом в январе за сутки выявляли порядка 29 тысяч новых случаев заражения.

Ученые строили свой прогноз на основе итеративного подхода. Он подразумевает использование данных, которые обновляются в реальном времени. И на их основании прогнозы строятся на четыре-пять недель вперед. Согласно расчетам математиков, к середине июля число выявляемых случаев за сутки составит около 20 тысяч. После этого заболеваемость пойдет на спад.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил о высоком риске новых волн COVID-19.

Накануне оперштаб сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 14 185 случаев заражения.