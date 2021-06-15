Число заболевших ковидом в РФ за сутки выросло почти до 14,2 тысячи

За минувшие сутки медики выявили в стране 14 185 зараженных коронавирусом — это на 3,4% больше, чем вчера. За это время выздоровели 8597 пациентов, погибли — 379. Данными поделился оперштаб.

За все время пандемии в России заразились 5 236 593 человека, побороли болезнь — 4 818 244, скончались 127 180 пациентов. Медики сделали уже более 143,3 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за сутки врачи обнаружили 6805 новых случая ковида — прирост составил 3,3%. Выписались из больниц за это время 3045 пациентов, погиб — 71, что на 1,4% меньше, чем вчера.

В Московской области коронавирусом заразились еще 1135 жителей — это на 8,8% больше, чем в понедельник. За этот период выздоровели 885 человек, умерли восемь заболевших — на 20% меньше. В Подмосковье с начала пандемии сделали 8 368 955 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Санкт-Петербурге за 24 часа коронавирус выявили у 902 жителей — прирост составил 4,3%. Выздоровели — 913, погибли — 53, что на 10,4% больше, чем 14 июня.

В Чукотском автономном округе за этот период не выявили заболевших, в Ненецком автономном округе заразился только один житель.