Мутировавший вирус заражает повторно: инфекционист заявил о риске новых волн COVID

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает достаточно высоким риск новых волн COVID-19. По его словам, мутировавшие штаммы могут заражать людей повторно.

«Пока не будет ответа от граждан (по соблюдению мер Роспотребнадзора), мы будем с вами постоянно переживать четвертую, пятую, шестую и так далее волны коронавирусной инфекции», — сказал эксперт агентству РИА «Новости».

Он напомнил, что уже через год после заражения, число антител снижается и, если вирус мутировал и видоизменился, то человек может заново заразиться.

Накануне оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593​​​. Больше всего заболевших в Москве — 6805.

До 4-5 дней сократился инкубационный период коронавируса. Но клиническая картина сильно не поменялась. Об этом ранее сообщил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.