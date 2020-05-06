Кубанские ученые создали нанонити для защиты от коронавируса

Ученые из Краснодарского края разработали нанонити, которые могут использоваться в медицинских масках. По оценкам исследователей, созданный материал эффективнее против коронавируса по сравнению с обычной тканью.

«С конца марта мы начали проводить исследования: частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и коронавирус. Мы проверили на всасывание ткань обычную, которая используется при изготовлении медицинских масок, и разработанные нами нанонити», — рассказал ТАСС представитель группы разработчиков Дмитрий Лопатин.

По его словам, есть два способа применения нанонитей. Из них можно изготовлять медицинские маски, либо использовать их в сменных фильтрах для респираторов.

Лопатин отметил, что нанонити лучше задерживают частицы размеров, идентичных с коронавирусом. Когда пандемия закончится, их изобретение можно будет использовать для систем очистки и опреснения воды.

Создатели нанонитей работают в Горячем Ключе Краснодарского края. Они известны разработкой системы прозрачной солнечной батареи, которой заинтересовались Объединенные Арабские Эмираты.