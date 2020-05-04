Многоразовая маска своими руками: шьем дома

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Чтобы сшить многоразовую маску самостоятельно у себя дома, нам понадобится: отбеленная ткань на подкладку, чтобы не раздражала лицо, марля или бинт для фильтрационной прослойки, жгутики из резинки для ушей, ну и сама основа — декоративная ткань — 20 на 30 сантиметров — это с запасом, так что можно не заморачиваться.

«Ткань внешнего слоя не обязательно должна быть натуральной. Выкройку ищите в интернете ту, которая вам подойдет. Подстраивайте под себя — и вперед. Вырезаем ткань по лекалу, не забудьте припуск около сантиметра. Всего у нас три слоя: внешний, начинка из бинта и внутренняя подкладка», — говорит модельер Ольга Орлова.

Для того, чтобы сшить маску на машинке, потребуется около 20 минут, вручную — час-полтора.

«Очень важно, чтобы внутренний слой нашей маски был достаточно плотным. В нашем случае это 4 слоя обычного медицинского бинта и за счет того, что внешняя часть у нас из достаточно крепкой ткани, никакой вирус не пройдет», — отмечает Ольга Орлова.

И вы попробуйте. Тем более, кто знает, может, вам понравится и вы сошьете маски не только для себя и своих близких, но и решите снабдить друзей, соседей или даже сделаете шитье своим хобби? Главное, не забывайте в конце дня стирать и гладить утюгом обязательный элемент гардероба.

Наглядное пособие по изготовлению маски в домашних условиях — в сюжете «360».