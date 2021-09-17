Маск рассказал о переговорах с экипажем космических туристов

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал о самочувствии находящиеся на орбите Земли членов экипажа — четверых космических туристов.

«Только что говорил с командой Inspiration4. Все хорошо», — написал Маск на своей странице в Twitter.

Накануне с космодрома на мысе Канаверал состоялся запуск космического корабля Crew Dragon с первым в истории полностью непрофессиональным экипажем. Трансляция запуска велась на сайте SpaceX. Корабль успешно вышел на орбиту. Полет, как ожидается, продлится трое суток. После этого Crew Dragon приземлится на воду в Атлантическом океане.

Миссия Inspiration4 во время полета займется научными исследованиями, направленными на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих длительных космических полетов.

В беседе с «360» эксперты не пришли к единому мнению, наберет ли космический туризм популярность. Главный минус заключается в высокой стоимости такого путешествия.