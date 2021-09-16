Первый полностью гражданский экипаж отправился в космос. Туристов еще ждут испытания

Компания SpaceX минувшей ночью отправила в космос на корабле Crew Dragon первый полностью гражданский экипаж из четырех человек, среди которых нет ни одного профессионального космонавта. В беседе с «360» эксперты не пришли к единому мнению, наберет ли космический туризм популярность. Главный минус — высокая стоимость.

Правильное направление

Космический туризм будет развиваться и набирать популярность. Это нормальное развитие ситуации. Точно так же было с авиацией, когда сначала летали только профессиональные пилоты и военные. Сегодня на самолетах летает огромное количество людей. Об этом «360» заявил летчик-космонавт Максим Сураев.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие на корабле SpaceX профессиональных космонавтов, все члены экипажа прошли специальную подготовку. Сам корабль при этом разработан так, что все системы работают в автоматическом режиме. Но в этом как раз есть риски, пусть и несущественные. Для этого в состав экипажа нужно включать профессионалов.

«Любой автомат может рано или поздно отказать. Но у них есть связь с МКС и специалистами на Земле. Если проблема несущественная, то все нормально, если можно решить удаленно — тоже хорошо. Но в космосе иногда возникают ситуации, по которым решение нужно принимать мгновенно. Этому учат профессиональных космонавтов. Сомневаюсь, что непрофессионалы такое вытянут», — заявил Сураев.

Он провел аналогию с авиацией, когда разрешением нештатных ситуаций занимается экипаж. По мнению эксперта, космических туристов всегда должен сопровождать специалист, который примет решение в случае экстренной ситуации.

Вторым важным моментом, к которому нужно готовить космических туристов, является невесомость. Она не так проста, как кажется со стороны.

«Невесомость — это не просто весело летать, когда ты лишаешься земного притяжения. Какие-то мелочи, о которых ты обычно не думаешь, начинают играть важную роль. Как зафиксироваться в пространстве, распаковать еду, чтобы она не разлетелась, сходить в туалет — это все сложно. Для этого проходят тренировки», — отметил летчик-космонавт.

Сураев подчеркнул, что может только приветствовать первый космический полет с туристами. Он отметил, что сейчас их переполняют эмоции, а радость продолжится после возвращения. По его словам, он сам неоднократно наблюдал за поведением космонавтов, которые впервые оказались на МКС. Вид Земли с орбиты завораживает. Главное — чтобы во время полета ничего не случилось.

Интерес спадет

Это не первый полет космических туристов. Но раньше они летали только на МКС, а не на отдельном космическом корабле. Но тогда сроки полетов были больше и составляли до 10 дней, напомнил руководитель Института космической политики Иван Моисеев. По его мнению, в будущем эта сфера потеряет свою популярность.

«Космический туризм получит развитие, но незначительное, потому что, несмотря на все вот эти вот удобства, которые Маск обеспечивает, богатых людей, которые готовы платить за билет, не так уж много. Со временем интерес будет спадать. Так всегда: сначала интересно, потом как-то становится обыденным», — пояснил Моисеев.

Руководитель Института космической политики не исключил, что из-за высокой стоимости полеты продолжатся, но будут происходить все реже и реже.

Также эксперт отметил, что командиром экипажа стал профессиональный пилот. Это квалифицированный специалист, который сможет принять необходимые решения в случае непредвиденных ситуаций. Вместе с другими членами полета он прошел необходимую подготовку, так что этого вполне достаточно.

Гонка за космосом

Застолбить за собой сферу космического туризма сейчас пытаются сразу три предпринимателя. Первым в полет отправился основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. На собственном ракетоплане он поднялся на высоту 80 километров. Формально это не совсем космический полет. Международно признанные границы космического пространства находятся на высоте 100 километров, но корабль Брэнсона просто неспособен преодолеть эту высоту.

Приблизился к границам космоса корабль New Shepard основателя Amazon Джеффа Безоса, который теперь сконцентрировался на своем космическом проекте Blue Origin. Сам полет продлился чуть более 10 минут. Капсула с экипажем поднялась на высоту 107 километров. Потом путешественники опустились на Землю на парашютах.

Оба предпринимателя планируют зарабатывать на космическом туризме. Но объем их вложений пока превышает спрос. Лидером этой гонки стала компания SpaceX Илона Маска, хотя сам миллиардер не летал.

Корабль Crew Dragon, на котором улетел гражданский экипаж, поднялся на высоту 575 километров, что выше орбиты МКС, а значит, это первый туристический орбитальный полет. Кроме того, он длился намного дольше, чем те несколько минут, которые провели на высоте Безос и Брэнсон.

Вторая особенность — SpaceX отправила в космос уже использованный корабль. Именно эта модель Crew Dragon в ноябре 2020 года доставила на МКС четырех астронавтов, а после вернула их на Землю.