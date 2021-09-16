Crew Dragon с полностью гражданским экипажем запустили в космос. Видео

SpaceX впервые в истории запустила корабль Crew Dragon, на борту которого находится полностью гражданский экипаж. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Запуск прошел в рамках миссии Inspiration4 в 20:02 по Восточному времени (03:02 по московскому времени 16 сентября). Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США).

Полет, как ожидается, продлится трое суток. После этого Crew Dragon приземлится на воду в Атлантическом океане. Кораблю во время полета достигнет орбиты высотой 575 километров, что значительно выше орбиты Международной космический станции (МКС).

Один из четырех участников полета — миллиардер, глава компании Shift4 Payments увлеченный летчик Джаред Исаакман. В состав экипажа также входят врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски, отметил «Интерфакс».

Миссия Inspiration4 во время полета займется научными исследованиями, направленными на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих длительных космических полетов. «Inspiration4 является частью амбициозной цели Джареда по сбору средств: чтобы дать надежду всем детям, страдающим раком и другими опасными для жизни заболеваниями