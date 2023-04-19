Наука 19 апреля 2023, 19:20 Клеточный препарат от рака за 39 млн рублей зарегистрировали в России РБК: В России впервые зарегистрировали клеточный препарат от рака стоимостью 39 млн рублей Pxhere

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Препарат «Кимрайя» швейцарской компании Novartis показан для лечения острого лимфобластного лейкоза (ОМЛ) у пациентов от трех лет до 25 лет. Минздрав зарегистрировал лекарство по правилам ЕАЭС, написал РБК.

Препарат предназначен для лечения серьезных или угрожающих жизни заболеваний, но способен «обеспечить неудовлетворительные медицинские потребности системы здравоохранения». Поэтому ежегодно специалисты будут проводить сравнение ожидаемой пользы лекарства и возможных рисков от его применения.

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«Стоимость терапии препаратом Kymriah в 23 странах, где доступ к лекарству предоставляется государством, составляет около 475 тысяч долларов (38,87 миллиона рублей) за курс», — сообщал РБК.

Ранее «360» писал, что американские исследователи заявили, что предотвратить половину случаев онкологических заболеваний во всем мире можно в том случае, если отказаться от вредной еды, алкоголя и курения. Кроме того, некоторые врачи считают, что некоторые продукты значительно снижают риск возникновения рака. Один из них особенно полезен для женщин, так как борется с возникновением злокачественных образований на репродуктивных органах.