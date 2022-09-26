Ученые посоветовали избавиться от трех вредных привычек, которые влияют на развитие рака | 360°

Здоровье 26 сентября 2022, 16:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ученые посоветовали избавиться от трех вредных привычек, которые влияют на развитие рака Lancet: половину случаев рака можно предотвратить, исключив алкоголь, курение и плохую еду РИА Новости

Читать 360tv в

Американские исследователи заявили, что предотвратить половину случаев онкологических заболеваний во всем мире можно в том случае, если отказаться от вредной еды, алкоголя и курения. Об этом написал журнал Lancet.

Авторы проанализировали данные о смертности от рака более чем в 200 странах мира, учитывая подтвержденные наукой факторы, которые играют ведущую роль в развитии того или иного вида опухоли, сообщил kp.ru.

Реклама

Ученым удалось доказать, что курение — главная причина рака легкого в подавляющем большинстве случаев, в то время как ожирение — основной провокатор колоректального рака.

Реклама

По их расчетам, после отказа от курения, алкоголя и вредных продуктов удалось бы снизить смертность от рака легкого, трахеи и бронхов, колоректального рака, рака пищевода, рак шейки матки и других видов.

Как отмечают в ВОЗ, употребление табака провоцирует развитие более десятка видов опухолей, от рака легкого и до рака мочевого пузыря.

0 0 0 0 0 0