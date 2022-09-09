Врач назвала продукты для профилактики рака | 360°

Здоровье 09 сентября 2022, 16:52 Поделиться Telegram

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Viber Врач назвала продукты для профилактики рака Диетолог Соломатина заявила о пользе черники и брокколи в борьбе с раком

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Полезные продукты значительно снижают риск возникновения рака. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какую еду необходимо включить в свой рацион для борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил News.ru.

По словам эксперта, людям стоит употреблять продукты с содержанием антиоксидантов. Она подчеркнула, что каждый из этих веществ воздействует на различные органы. Однако они оказывают общеукрепляющее действие на организм в целом. Соломатина подчеркнула, что источниками антиоксидантов являются яркие продукты.

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«Это ягоды, такие как черника, голубика, ежевика, то, что окрашено в темно-синий или фиолетовый цвет. Они хорошо предотвращают разрушение клеток. Также продукты с желто-оранжевым окрасом или в красном цвете, где содержится бета-каротин и ликопин, — арбузы, томаты», — пояснила медик.

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К полезным в борьбе с раком продуктам врач отнесла также брокколи. По ее словам, этот овощ особенно полезен для женщин, так как борется с возникновением рака репродуктивных органов.

Кроме того, по словам Соломатиной, в рацион стоит добавить витамин C. Его источником являются шиповник, квашеная капуста, болгарский перец и черная смородина. Также необходимо употреблять и продукты с витамином А в составе. Он содержится в печени и яичном желтке.

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