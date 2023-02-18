18 февраля 2023, 07:51
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» с поврежденной системой охлаждения отстыковался от МКС
Роскосмос: поврежденный корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от сегмента МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-21», у которого произошла утечка в системе терморегулирования, отстыковался от МКС. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
«Грузовой корабль „Прогресс МС-21“ отстыковался от Международной космической станции, проработав на ней более 3,5 месяцев», — уточнили в ведомстве.
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Корабль отчалил от российского малого исследовательского модуля «Поиск» в 05:26.
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Как следует из трансляции, которую ведет «Роскосмос», Космонавты космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, используя систему телеоператорного управления развернули грузовой корабль, чтобы сфотографировать место его повреждения.
Утечку в системе терморегулирования специалисты нашли в декабре 2022 года. Из-за повреждения отменили выход с борта МКС в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Изучением причины разгерметизации «Прогресса» занялась аварийная комиссия Роскосмоса.
Роскосмос
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