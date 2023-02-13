Технологии 13 февраля 2023, 19:14 Причины разгерметизации «Прогресса-21» установит аварийная комиссия Роскосмоса Глава Роскосмоса Борисов: разгерметизация «Прогресса-21» не угрожала экипажу МКС NASA

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Изучением двух нештатных ситуаций с нарушением работы системы обеспечения терморегулирования на космическом корабле «Союз-22» и на транспортном корабле «Прогресс-21» займется специальная аварийная комиссия, которая появится при Роскосмосе. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов. Видео с его заявлением опубликовал Telegram-канал «Известий».

Борисов напомнил, что в обоих случаях произошло нарушение работы системы терморегулирования. На внешнем корпусе «Союза» обнаружили пробоину, через которую охлаждающая жидкость испарилась.

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Глава Роскосмоса подчеркнул, что, по предварительным данным, причиной появления отверстия мог стать удар метеорита или космического мусора.

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«Создана аварийная комиссия, которая системно и детально рассмотрит все варианты. Хотя результат [обеих нештатных ситуаций] одинаков, причины могут быть разными. <…> Для понимания ситуации с „Прогрессом“ сейчас принимаются все меры, чтобы добраться оптикой, чтобы сфотографировать место возможного нарушения обшивки», — заявил Борисов.

Руководитель госкорпорации отметил, что по ситуации с «Прогрессом» сейчас рассматривают все возможные причины. В том числе идет проверка всего технологического процесса создания корабля.

«Безопасности экипажа ничто не угрожает. Нештатная ситуация случилась после стыковки транспортного корабля „Прогресса -22“, когда все люки были задраены», — добавил Борисов.

Он пояснил, что «Прогресс-21» готовили к спуску, который планировали провести 18 февраля, но процедуру отложили до выяснения причин нештатной ситуации.