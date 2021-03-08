Экипаж МКС начал заделывать вторую трещину в модуле «Звезда»

Российские космонавты приступили к герметизации второй трещины в модуле «Звезда» на Международной космической станции. Об этом стало известно из переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами, транслируемых NASA.

Специалист ЦУП сообщил на связи с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, что работа по герметизации трещины займет три дня. Экипажу МКС предстоит очистить место между корпусом отсека и трубопроводом системы обеспечения теплового режима, на которое они нанесут тройной слой герметика.

Утечку воздуха впервые выявили на МКС в сентябре 2019 года. Спустя год экипажу удалось обнаружить первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда». В начале марта 2021 года космонавты окончательно заделали первую трещину. Вторую трещину планируется заделать до 12 марта, сообщили РИА «Новости» в Роскосмосе.

Ранее Кудь-Сверчков и Рыжиков записали на борту МКС поздравление для женщин с 8 Марта. Космонавты пожелали представительницам прекрасного пола счастья и чтобы каждый их день был наполнен радостью.