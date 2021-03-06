Экипаж МКС окончательно справился с первой трещиной в российском модуле

Экипаж МКС окончательно заделал первую трещину в российском модуле «Звезда». Ранее это привело к утечке воздуха, сейчас неисправность устранили накладкой.

«Сегодня экипаж откроет люк промежуточной камеры, откуда происходит утечка воздуха, и нанесет слой герметика с торца установленной ранее накладки», — сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы Ракетно-космической корпорации «Энергия», являющийся предприятием Роскосмоса.

Утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж заметил первый разлом в промежуточной камере модуля «Звезда». Тогда в Роскосмосе рассказали, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, с ней планируют справиться до 12 марта.

Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются на станции и отправляются с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на МКС, помимо россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Ранее российские космонавты закрыли люк в промежуточную камеру модуля «Звезда», поскольку там находилась трещина, через которую происходила утечка воздуха. Об этом сообщил один из членов экипажа во время переговоров, которые транслировало NASA.