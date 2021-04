Астрономы впервые обнаружили вращающуюся мини-галактику в ранней Вселенной

Астрономы обнаружили небольшую галактику, образовавшуюся на самых ранних этапах эволюции Вселенной. Газ внутри этой галактики вращается, а не движется хаотично.

Наблюдение провели ученые, работающие на комплексе радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама. Результаты исследования опубликованы в виде двух статей в журналах The Astrophysical Journal и The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, сообщило РИА «Новости».

Необычную галактику удалось обнаружить с помощью гравитационного линзирования. За 95 часов наблюдений ученые обнаружили 33 скопления галактик, но одна из них их поразила больше всего. Она получила название RXCJ0600-z6. Галактика в сто раз меньше Млечного пути. По мнению ученых, она образовалась 12,9 миллиарда лет назад, спустя 900 миллионов лет после Большого взрыва.

«Многие из галактик, существовавших в ранней Вселенной, настолько малы, что их яркость намного ниже предела обнаружения крупнейших современных телескопов на Земле и в космосе. Это затрудняет изучение их свойств и внутренней структуры. Однако свет, исходящий от галактики RXCJ0600-z6, был значительно усилен гравитационным линзированием, что сделало ее идеальной мишенью для изучения свойств и структуры типичных молодых галактик», — рассказал руководитель одного из исследований Николас Лапорт из Кембриджского университета.

До обнаружения системы RXCJ0600-z6 считалось, что газ в молодых галактиках имеет беспорядочное движение. Но в RXCJ0600-z6 он вращается. Ранее телескоп ALMA обнаруживал несколько вращающихся молодых галактик, но они были больше, чем RXCJ0600-z6.