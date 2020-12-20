Год потерь галактических масштабов. Весь 2020-й с небосвода пропадали звезды и черные дыры

2020 год войдет в историю как год потерь вселенских масштабов. Причем в буквальном смысле. Мы потеряли многое не только на Земле, но и в космосе. Одно исчезновение самой большой черной дыры во Вселенной попахивает детективной историей.

Самая большая черная дыра во Вселенной

Испарилась сверхмассивная черная дыра из галактики Abell 2261. Это событие вызвало переполох в научном мире: астрономы потеряли ее из виду и не знают, откуда начинать поиски. Новость потрясла научный мир 18 декабря.

Галактика Abell 2261 — скопление более миниатюрных галактик. В ее центре расположена ярчайшая галактика A2261-BCG с наикрупнейшим галактическим ядром. Большая масса позволяла удерживать черную дыру с массой ядра как минимум от трех до 100 миллиардов солнечных масс.

Теперь ученые проверяет гипотезу, что черную дыру выбросило из A2261-BCG. А сейчас ядро заполнено рассеянным туманом яркого звездного света. Телескопы «Хаббл» или «Чандра» не обнаружили даже следов черной дыры.

Гигантская звезда в созвездии Водолея

Исчезла нестабильная сверхкрупная звезда в карликовой галактике Кинмана в созвездии Водолея, одна из самых массивных звезд в ближней Вселенной. Ученые обнаружили пропажу, когда направили на звезду телескоп (VLT). Новость об этом разлетелась в июне.

Астрономы в недоумении, говорят, «просто тихо растворилась в ночи». Но гипотезы все же строят: звезда потеряла яркость, а космическая пыль закрыла ее от наблюдателей. Еще одно предположение: гигантская звезда попала в черную дыру, не став перед этим сверхновой с сопутствующей этому событию ярчайшей вспышкой. Если подтвердится вторая теория, исследователи впервые увидят, как такая огромная звезда закончила свой век подобным образом.

Смерть звезды в черной дыре

Это не менее уникальное астрономическое событие, а наблюдать за ним не так-то просто. Черная дыра поглотила звезду, в это же время та излучала яркую вспышку света. Явление астрономы зафиксировали впервые, в этом им помогло несколько мощных телескопов. При разрушении масса небесного тела сократилась практически в два раза.

Событие развивалось в галактике, которая находится в 215 миллионах световых лет от Земли. Оно оказалось ближайшим приливным разрушением, зафиксированным учеными за всю историю человечества. Об открытии они рассказали в октябре.

Когда небесное тело приближается к дыре, его разрывает на тонкие нити. Процессу дали кулинарное название — спагеттификация. После попадания нитей в «ловушку» виднеется яркая вспышка света.

Слияние черных дыр в созвездии Феникса

Созвездие Феникса потеряло сразу две черные дыры. Такое столкновение впервые попало в объектив телескопа. Информация об этом распространилась в июне.

Как об этом узнали астрономы? Они обратили внимание на гравитационные волны, исходившие в направлении созвездия Феникса, на расстоянии нескольких миллиардов световых лет от Земли. За ними наблюдали американская обсерватория LIGO и европейский детектор Virgo. Через несколько дней телескоп в Сан-Диего зафиксировал световую вспышку. Предположительно, это было одно из последствий столкновения. Сами черные дыры свет не испускают из-за мощной гравитации.

После удара и последующего слияния двух черных дыр появилось новое небесное тело. Его масса выше солнечной почти в 100 раз.

Черная дыра 4U 1755-338 «съела» звезду

Звезда пролетала мимо черной дыры, 4U 1755-338 разорвала ее приливными силами и поглотила по спирали. Свои последние мгновения жизни звезда осветила ярким фейерверком. Сами черные дыры не излучают свет.

Гибель огромного космического объекта зафиксировал новый российско-германский телескоп рентгеновского диапазона, рассказывал астрофизик Сергей Замоздра. Причем аппарат был случайно направлен в нужное место.

Самый мощный взрыв во Вселенной

Взорвалась сверхмассивная черная дыра в сверхскоплении Змееносца, на расстоянии 390 миллионов световых лет от Земли. Это мощнейший взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва. Открытие принадлежит ученым из Международного центра радиоастрономических исследований. Причины они пока не выяснили.

Взрыв длился несколько сотен миллионов лет. Как это было? Словно в замедленном действии, будто происходит извержение вулкана, сорвавшее вершину горы. В результате взрыва образовался кратер. Он такой масштабный, что в него можно «упаковать» 15 галактик, подобных Млечному Пути.