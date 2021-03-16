Уникальный телескоп для изучения Вселенной запустили на Байкале

На Байкале при участии подмосковного Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) запустили крупнейший в Северной полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Аппарат поможет ученым больше узнать о зарождении Вселенной.

«Данные, полученные при помощи байкальского глубоководного телескопа, позволят значительно расширить наши познания о вселенной, ее зарождении, о свойствах материи. Это передовая фундаментальной науки и сегодня Московская область, совместно с российскими и зарубежными партнерами находится на этой передовой», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Уникальность Baikal-GVD в возможности улавливать мельчайшие частицы — нейтрино. Они настолько малы, что у них практически отсутствует сопротивление, благодаря чему частицы могут преодолевать огромные расстояние. С помощью нейтрино можно исследовать эволюции галактик и Вселенной.

Телескоп разработала международная группа ученых из России, Чехии, Словакии, Германии и Польши при ведущей роли минобрнауки России, Объединенного института ядерных исследований и Российской академии наук. Торжественный запуск прошел при участии министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вместе с директором ОИЯИ академиком РАН Григорием Трубниковым, директором ИЯИ РАН Максимом Либановым, ректором ИГУ Александром Шмидтом и Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.