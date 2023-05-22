Подмосковье 22 мая 2023, 09:45 Звезды футбола сыграли матч с любительскими командами в Краснознаменске Татьяна Смирнова

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Футбольный матч серии «Выходи во двор» состоялся в Краснознаменске. Команда звезд спорта сыграла с любителями со счетом 6:4.

В составе звездной команды выступили Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Андрей Тихонов, Егор Титов, Евгений Алдонин, Василий Иванов, Александр Филимонов и Дмитрий Хлестов. Игру комментировал Олег Жлобов и телеведущий Дмитрий Жичкин. В матче принял участие глава города Владимир Пирогов.

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«Игра удалась, мы вели 2:0, но, думаю, именитые футболисты дали нам небольшую фору», — отметил он.

В конце игры фанаты получили автографы и смогли сфотографироваться с известными спортсменами.

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