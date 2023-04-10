Подмосковье 10 апреля 2023, 12:54 «Один из вызовов». Андрей Воробьев — о новой спортивной инфраструктуре в Подмосковье Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры Подмосковья

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Развитие спортивной инфраструктуры по-прежнему одно из важных направлений в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

«Один из заметных вызовов — это спортивная инфраструктура. Безусловно, из средств и федерального, и регионального бюджета мы строим новые спортивные сооружения, ремонтируем, но сказать, что их много, было бы преувеличением», — рассказал губернатор Подмосковья.

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Воробьев добавил, что заметную роль играет частное государственное партнерство. Благодаря инвесторам развитие спортивной инфраструктуры идет ускоренными темпами.

«Как правило, такие спортивные комплексы очень хорошо вписываются в жизнь территории. И, самое главное, мы видим высокую эффективность тех, кто занимается этим бизнесом», — заключил губернатор.

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