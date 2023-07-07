Подмосковье 07 июля 2023, 11:31 Звезды футбола сыграют в Подмосковье матчи с детьми участников СВО Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Дети бойцов СВО, которые участвуют в проекте «Папа-наставник», сыграли в матчах серии «Выходи во двор». Они встретились со звездами отечественного футбола в Подольске, Бронницах и Раменском округе. Позже матчи пройдут и в других округах.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, проект реализует благотворительный фонд «Исток» вместе с подмосковным отделением Союза женщин России. Он направлен на повышение роли отца в воспитании детей и укрепление семейных ценностей.

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По словам депутата Мособлдумы и координатора проекта Олега Жлобова, наставники берут шефство над детьми участников СВО, чтобы мужское воспитание не пропало с уходом отца фронт.

«Чтобы рядом с ребенком всегда был человек, который мог бы научить собрать скворечник, ездить на велосипеде, играть в футбол и сводить на различные полезные мероприятия. Одно из них — матчи проекта „Выходи во двор“, где дети могут взять автографы, сфотографироваться со знаменитыми игроками, посмотреть матчи с участием легенд отечественного футбола и покататься на аттракционах», — объяснил он.

Дети встретились со звездными футболистами в Подольске, Раменском и Бронницах. Позже матчи пройдут и в других округах. Ближайшая игра состоится 9 июля в Истре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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