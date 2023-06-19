Важное 19 июня 2023, 14:56 Воробьев: Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом

Читать 360tv в

Повышенную выплату на школьную форму ввели для многодетных семей с низкими доходами в Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

Размер выплаты на школьную форму составлял три тысячи рублей для всех многодетных семей, независимо от их уровня дохода.

Мы решили дополнительно поддержать многодетные семьи с низкими доходами и увеличить выплату на школьную форму с трех до 10 тысяч рублей. Андрей Воробьев

Новая выплата коснется 20 тысяч детей. Их родители получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста.

Писать заявление не потребуется — выплата будет проактивной. Деньги поступят на счета родителей 3 августа, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Ранее стало известно, что 70 тысяч жителей Подмосковья станут получателями доплаты к пенсии по решению Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».