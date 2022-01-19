Территорию между Школьным бульваром и улицей Лесной благоустроили в Черноголовке

В Черноголовке благоустроили общественную территорию, ограниченную Школьным бульваром и улицей Лесной. Работы провели в 2021 году в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Зона благоустройства затронула сквер академика Халатникова и прилегающие к нему территории. Было выделено несколько функциональных зон — центральная площадь с научным арт-объектом и амфитеатром, зона отдыха молодежи, тихая зона отдыха, детская зона, а также зеленая аллея. Общая площадь благоустройства составила порядка 4 гектаров.

Центром сквера и главной его доминантой стал научный арт-объект, который олицетворяет одно из основных научных достижений И. М. Халатникова — осцилляционное решение. Внешний вид скульптуры задает стиль всего сквера, от него линиями расходятся клумбы и пространства в разных уровнях.

«Наша задача не только благоустроить территорию, но и наполнить жизнь горожан интересом к науке и людям, внесшим вклад в ее развитие», — сказал Михаил Хайкин.

На обновленной территории появились большие качели, тренажеры, велодорожка. Здесь провели озеленение с устройством газонов, высадили деревья, оборудовали уличное освещение и систему видеонаблюдения.