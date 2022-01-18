Исторический центр Звенигорода масштабно реконструировали в 2021 году

В Звенигороде провели масштабную реконструкцию исторического центра в 2021 году в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Также в прошлом году был реализован проект «Звенигород — гостиный город».

В городе обновили пешеходную зону на улице Ленина, Молодежный сквер и сквер Саввы Сторожевского. В Молодежном сквере появилась новая спортивная площадка, здесь обустроили пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы, наружное освещение и камеры видеонаблюдения. На пешеходной улице Ленина выполнили устройство покрытия из плитки, гранита и асфальтобетона, установили уличные столики. В сквере Саввы Сторожевского появились лавочки со стульями, урны и даже шахматные столы с табуретами, здесь выполнили ярусное озеленение и освещение.

Также в Звенигороде обновили улицы Фабричнова и Московскую. Здесь выполнили устройство новых тротуаров, обновили освещение, провели высадку деревьев и кустарников.

Министр благоустройства региона напомнил, что в 2021 году реализовали проект «Звенигород — гостиный город».

«Звенигород — город с богатой историей, является одним из старейших в Подмосковье. На 4-м Всероссийском конкурсе проект "Звенигород — гостиный город" вошел в число лучших проектов по созданию комфортной городской среды в категории "Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек". Сам конкурс — большое подспорье для малых городов и исторических поселений. В прошлом году в Звенигороде мы провели реконструкцию исторической части города, преображение которой очень ждали жители», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Благодаря победе во всероссийском конкурсе в Звенигороде обновили городской парк и провели реконструкцию пешеходной зоны вдоль улиц Чехова и Почтовой.