Зимние корма для животных в Подмосковье заготовят к ноябрю

Подмосковные аграрии уже готовят корма для животных на зиму. В регионе скосили более 10 тысяч естественных и сеяных трав на сено, сенаж и силос.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, заготовка корма в этом году началась раньше, чем в 2020-м.

Кампанию заготовки корма завершим по плану в начале ноября Сергей Воскресенский.

В Московской области заготовили уже около 58,6 тысячи тонн грубых и сочных кормов.

Ранее министр сообщил, что в Подмосковье начали собирать ягодный урожай. Садовую клубнику, например, выращивают в Шаховской, причем только на природных удобрениях.