18 июня 2021, 14:30
Зимние корма для животных в Подмосковье заготовят к ноябрю
Подмосковные аграрии уже готовят корма для животных на зиму. В регионе скосили более 10 тысяч естественных и сеяных трав на сено, сенаж и силос.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, заготовка корма в этом году началась раньше, чем в 2020-м.
Кампанию заготовки корма завершим по плану в начале ноября
Сергей Воскресенский.
В Московской области заготовили уже около 58,6 тысячи тонн грубых и сочных кормов.
Ранее министр сообщил, что в Подмосковье начали собирать ягодный урожай. Садовую клубнику, например, выращивают в Шаховской, причем только на природных удобрениях.