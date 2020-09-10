Дожди не помешают Подмосковью заготовить зимние корма для животных к ноябрю

К ноябрю Подмосковье планирует полностью заготовить корма для животных на зиму. Сейчас на полях для этого косят естественные и сеяные травы. Их отправят на сено, сенаж, зеленый корм и силос.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. По его словам, сейчас собрали уже 1052 тысячи тонн грубых кормов и 67 тысяч — сочных.

Всего, как отметил министр, скосили порядка 172 тысяч гектаров естественных и сеяных трав.

Это на 10 тысяч гектаров больше, чем в аналогичный период прошлого года. <…> Заготовочную кампанию мы планируем завершить в ноябре Андрей Разин.

Подмосковные предприятия и фермерские хозяйства заготовили на 211 тысяч тонн грубых кормов больше, чем в прошлом году. А по сочным кормам пока что небольшое отставание — на 73 тысячи тонн.

Аграрии Московской области подчеркнули, что дожди не сорвут сроки выполнения плана по заготовке кормов на 2020–2021 годы.

Ранее Андрей Разин рассказал, что в Подмосковье собрали около 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур — уже больше, чем годом ранее. Лидерами по объемам стали озимые пшеница, рожь и тритикале.