Жостовскую фабрику в Подмосковье посетили более 14 тысяч школьников с февраля

Жостовскую фабрику декоративной росписи посетили 14 тысяч школьников с февраля. Именно в этом месяце Подмосковье возобновило экскурсии по постановлению губернатора Андрея Воробьева.

Московская область издавна славится мастерами, умеющими изготовить уникальные платки, шкатулки, посуду, подносы: в регионе сконцентрировано 60% народных промыслов России.

Мастера Жостова бережно хранят и передают из поколения в поколение наследие, знаменитое во всем мире еще с XIX века.

Создавая роспись, они не используют образцы и трафареты. При этом большинство форм своих легендарных подносов они делают по-прежнему вручную.

В комитете по туризму Подмосковья отметили, что в области находится 19 предприятий, которые занимаются народными промыслами.

Они входят в список рекомендаций для школьных экскурсий, цель которых — познакомить с ремесленными традициями Московской области.