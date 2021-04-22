Свежий взгляд на традиции. Дизайнеров вовлекут в развитие народных промыслов Подмосковья

Молодых дизайнеров привлекут к производству изделий народных промыслов в Подмосковье. Об этом рассказала заместитель руководителя областного комитета туризма Ирина Шилкина.

В подмосковном музее «Новый Иерусалим» провели круглый стол «Народные художественные промыслы: перезагрузка» — там говорили о поддержке традиционного искусства.

Сейчас в Подмосковье 19 действующих производств народных промыслов. Издавна регион славится гжелью, федоскинскими шкатулками, жостовскими подносами, дулевским фарфором и не только.

Московская область продолжает искать способы для развития промыслов. На встрече в музее «Новый Иерусалим» отметили, что, помимо прочего, важно сделать направление успешным и с точки зрения бизнеса.

Для этого к производству запланировали привлекать молодых дизайнеров и креативных художников.

В целом в промыслах существует две линейки — одна связана с производством, а вторая как раз относится к коллаборации с дизайнерами или художниками. Важно создать условия для молодых специалистов и привлечения новых мастеров на промыслы Ирина Шилкина.

Во время круглого стола отметили, что сейчас в Подмосковье разрабатывают стратегию по продвижению промыслов, меры поддержки мастеров. Создают туристические рекреационные кластеры, открывают тематические выставки.

Так, в «Новом Иерусалиме» завершилась выставка «Небесная мастерская». Ее увидели около 15 тысяч человек. Посетителей познакомили с наследием и интересными художественными образцами народных промыслов Подмосковья.

Участниками круглого стола стали министр культуры региона Елена Харламова, руководители предприятий, бизнесмены, а также арт-сообщества, главный куратор Всероссийского музея декоративного искусства Алина Сапрыкина.

Вскоре изделия мастеров из Московской области покажут на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.