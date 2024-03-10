Подмосковье 10 марта 2024, 15:04 Жительницы Лобни отпраздновали 8 Марта на ледовой дискотеке Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Международный женский день центр детских и молодежных инициатив «Шанс» вместе с комитетом по спорту, физической культуре и работе с молодежью Лобни провели дискотеку на льду. Мероприятие прошло в Ледовом Дворце.

Настроение празднику задавали ритмы музыки, которую подготовил диджей специально для ледовой дискотеки.

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Особенным подарком для гостей стали показательные выступления фигуристок из Центра Физической Культуры и Спорта, которые очаровали зрителей своим искусством и техникой катания. Каждая девушка, пришедшая на каток, также получила в подарок живые цвкты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта жен и матерей бойцов специальной военной операции.

Накануне Международного женского дня представители администрации Лобни с командой волонтеров поздравили с праздником мам и жен лобненцев, которые сейчас находятся в зоне СВО.

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