Подмосковье 08 марта 2024, 18:41 Представители администрации Лобни поздравили мам и жен участников СВО с 8 Марта Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Накануне праздника представители администрации Лобни с командой волонтеров поздравили с 8 Марта мам и жен лобненцев, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом сообщила глава городского округа Анна Кратова в своем Telegram-канале.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Волонтеры и представители администрации навестили семьи участников специальной военной операции и поздравили женщин с Международным женским днем от лица губернатора Московской области Андрея Воробьева и администрации городского округа Лобня.

Реклама

Анна Кротова отметила, что в то время как мужчины находятся на службе, их семьи беспокоятся и переживают за них. Цель администрации обеспечить женщинам чувство поддержки и заботы.

«Дорогие девочки, вы, как и ваши любимые, — настоящие герои», — отметила глава городского округа Лобня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поздравлении с 8 Марта жен и матерей бойцов СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».