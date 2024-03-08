Подмосковье 08 марта 2024, 14:57 Андрей Воробьев рассказал о поздравлении с 8 Марта жен и матерей бойцов СВО Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с Международным женским днем. Он пожелал женам, матерям, дочерям военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, счастья, неиссякаемой энергии и скорейшего возвращения мужей и отцов домой.

Воробьев написал в своем Telegram-канале, что цветы и подарки точно не главное, когда ждешь своих близких с передовой. Он выразил надежду, что эти праздничные атрибуты подарят каждой женщине улыбку.

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