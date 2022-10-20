Губернатор пообещал помочь супруге мобилизованного из Королева устроиться на работу | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 08:46 Губернатор пообещал помочь супруге мобилизованного из Королева устроиться на работу Губернатор Подмосковья пообещал помочь супруге мобилизованного устроиться в автошколу

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Супруге военнослужащего из Королева помогут найти достойную работу и отучиться в автошколе. Такие обещания Дарье Редченко дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik.

«У каждого человека разные истории, поэтому так важны наши центры поддержки», — отметил глава региона.

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Дарья рассказала, что после выхода из декрета планировала пройти переобучение и освоить новую профессию — аналитик данных. Губернатор заявил, что регион поможет ей найти работу, которая может быть в другой сфере, но будет такой же интересной и достойной.

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Семья уже готовится отдать ребенка в детский сад и ожидает выплату 200 тысяч рублей.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о центрах заботы для семей мобилизованных жителей Подмосковья. В них родственники военнослужащих могут получить помощь и проконсультироваться о мерах поддержки.