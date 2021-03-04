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    04 марта 2021, 00:14

    Жительница Видного сделала прививку от ковида в 90 лет

    Анастасия Максимовских, Максим Беспалов, Юлия Уткина

    В Московской области продолжается вакцинация от COVID-19. В Ленинском округе прививку от коронавируса поставила 90-летняя местная жительница Лидия Юденкова.

    Жительница Видного сделала прививку от ковида в 90 лет

    «Лидия Семеновна — самая старшая пациентка в нашем городском округе, прошедшая вакцинацию от коронавирунсой инфекции. Она — ветеран труда, всю жизнь проработала ткачихой. Перед вакцинацией она прошла осмотр у врача-терапевта, который не выявил противопоказаний к вакцинации. После ей был введен первый компонент вакцины, пациентка чувствует себя хорошо», — рассказал главврач Видновской больницы Бутай Бутаев.

    Через 3 недели пациентку ждут для введения второго компонента вакцины.

    «Я живу вместе со своей семьей — дочкой, зятем и двумя внуками. Прививку я сделала ради семьи, чтобы не переживать о своем здоровье и здоровье близких», — сказала Лидия Юденкова.

    Запись на вакцинацию от COVID-19 в Московской области осуществляется через портал «Госуслуги», по телефону 122, а также в МФЦ и поликлинике. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Подробную информацию о вакцинации в Подмосковье можно найти на официальном сайте.