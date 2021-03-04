Жительница Видного сделала прививку от ковида в 90 лет

В Московской области продолжается вакцинация от COVID-19. В Ленинском округе прививку от коронавируса поставила 90-летняя местная жительница Лидия Юденкова.

«Лидия Семеновна — самая старшая пациентка в нашем городском округе, прошедшая вакцинацию от коронавирунсой инфекции. Она — ветеран труда, всю жизнь проработала ткачихой. Перед вакцинацией она прошла осмотр у врача-терапевта, который не выявил противопоказаний к вакцинации. После ей был введен первый компонент вакцины, пациентка чувствует себя хорошо», — рассказал главврач Видновской больницы Бутай Бутаев.

Через 3 недели пациентку ждут для введения второго компонента вакцины.

«Я живу вместе со своей семьей — дочкой, зятем и двумя внуками. Прививку я сделала ради семьи, чтобы не переживать о своем здоровье и здоровье близких», — сказала Лидия Юденкова.

Запись на вакцинацию от COVID-19 в Московской области осуществляется через портал «Госуслуги», по телефону 122, а также в МФЦ и поликлинике. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте. Подробную информацию о вакцинации в Подмосковье можно найти на официальном сайте.