Вакцинация от коронавируса продолжается в Подмосковье. По словам губернатора Андрея Воробьева, ежедневно в регионе делают 10-12 тысяч прививок.

«В январе сделали примерно 100 тысяч с небольшим, 200-240 тысяч — в феврале. Дальше наращиваем. В день мы ставим 10-12 тысяч [прививок]. Сказать, что у нас какая-то запредельная запись, мы не можем. Самый большой поток у нас в поликлиниках и стационарах, третье место — торговые центры», — сказал глава региона в эфире «России 1».

Он добавил, что в регионе работают передвижные комплексы, которые приезжают на предприятия для проведения вакцинации. Воробьев отметил, что в Подмосковье радикально снизили количество коек. Сейчас все временные госпитали постепенно сворачивают.

«Все, что мы купили — кислород, койки, аппараты ИВЛ — все идет на оснащение, но резерв остался», — пояснил губернатор области.

За все время пандемии в Подмосковье выявили 215 898 случаев заражения коронавирусом. Врачам удалось поставить на ноги уже 176 307 человек. Скончались после инфицирования 4748 пациентов. В регионе продолжается вакцинация жителей. Получить прививку могут бесплатно все желающие старше 18 лет. Записаться можно через сайт госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.