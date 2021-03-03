«Спутник V» зарегистрировали еще в трех странах

Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в трех африканских странах: Анголе, Джибути и Конго. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса „Спутник V“ в Республике Ангола, Республике Джибути и Республике Конго. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В фонде добавили, что наш препарат разрешили использовать в 42 странах с общим населением более 1,1 миллиарда жителей.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что регистрация «Спутника V» в этих трех странах Африки позволит получить доступ к безопасной и эффективной вакцине, которой доверяют и пользуются во всем мире.

«Диверсификация национальных портфелей препаратов против коронавируса благодаря регистрации вакцины „Спутник V“ — важный пример международного сотрудничества, главным результатом которого станут спасенные жизни», — подчеркнул Дмитриев.

В России вовсю идет масштабная вакцинация от 2019-nCoV. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что новой волны коронавируса не будет, если четверть россиян сделает прививки в течение двух месяцев.