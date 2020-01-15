Винтаж всегда в моде. Жительница Дубны создает шедевры из ваты

Жительница Дубны мастерит игрушки и елочные украшения. Причем не простые, а винтажные. Из ваты она может создать абсолютно любую фигуру. Своим опытом мастер поделилась с корреспондентом «360».

Пока в магазинах идут распродажи новогодних украшений, цены на советские бьют рекорды. Игрушки народов мира на сайте бесплатных объявлений продают в среднем за 150 тысяч рублей. Мастер винтажных игрушек из Дубны Вероника Охинемака коллекционером себя не считает, хотя у нее целый чемодан таких изделий. Причем свои она не покупала, а буквально спасала.

«Лампочки — самые первые в нашей стране стеклянные игрушки, но их стали делать массово, я их отовсюду беру. Они морально устаревают, их относят на свалку, и я всячески их спасаю», — поделилась Вероника.

Источник фото: телеканал «360»

Ватные игрушки, кстати, тоже в цене. Девочку с муфтой и революционерку в интернете предлагают по 4,5 тысячи рублей.

«Мне нравится то, что до сих ватные игрушки не могут придумать массово, масштабно. То есть их можно сделать только вручную. Поэтому у меня любовь к ретро, теплота, когда люди делают руками», — добавила мастер.

Три года назад Вероника начала создавать сама такие ватные украшения. А недавно дочь смастерила для нее балерин по мотивам советских игрушек.

Вообще все, что сделано своими руками, всегда популярно. И я думаю, это то, что остается в семье, передается из поколения в поколение. Судьбу своих игрушек я знаю, я к ним трепетно отношусь. Но их новые мамы-папы иногда не очень хотят афишировать, у кого они, где. Иногда даже просили никому не показывать, не надо фотографировать ничего», — рассказала Вероника.

Источник фото: телеканал «360»

В Старый Новый год мастер работала над заключительной партией этой зимы — слоном, царевной-лягушкой и овечкой. Главное руководство к действию — энциклопедия животного мира. Материалы для игрушек найдутся у каждого: фольга, вата и картофельный крахмал. По словам Вероники, в интернете десятки мастер-классов, с помощью которых можно научиться делать такие изделия.

Источник фото: телеканал «360»

Вероника отметила, что из папье-маше можно создавать предметы декора на любой случай. При этом часто в работе мастер использует старинные материалы. Например, винтажный плюш. Теперь осталось самим научиться делать такие шедевры: до следующего Нового года достаточно времени.