Старый Новый год. Когда отмечают и как появился праздник в России

Старый Новый год появился в России из-за перехода на летоисчисление по юлианскому календарю — в нем, в отличие от григорианского, дни сдвигаются на две недели вперед. О том, когда в Россию пришел старый Новый год и что на него принято делать, рассказывает «360».

История старого Нового года

До 1918 года Россия жила по юлианскому календарю: Рождество встречала 7 января, а Новый год — первого сентября. Большая часть Европы жила по григорианскому календарю уже несколько столетий, из-за «разницы во времени» в России дни отставали на две недели — было неудобно вести международные переписки, дела.

После Октябрьской революции большевики решили перевести Россию на григорианский календарь — новый стиль. После 31 января 1918 года сразу наступило 14 февраля — так Россия приняла григорианский календарь.

Только православная церковь отказалась от перехода на новый стиль — она до сих пор живет по юлианскому календарю. Поэтому Рождество у нас принято праздновать по церковной традиции — 7 января, а Новый год — по светской. Русская православная церковь же продолжает встречать Новый год 14 сентября, отсчитывая начало года от сотворения мира.

Старый новый год, 14 января, по юлианскому календарю наступает 31-го декабря — Новый год по «старому стилю».

Традиции старого Нового года

Основные традиции встречи старого Нового года в России связаны с Васильевым днем — днем земледелия. Главным условием этого праздника была щедрость — за это его назвали «щедрый вечер». Считалось, что этот день определяет то, как пройдет весь следующий год. Отсюда и выражение: как год встретишь, так его и проведешь.

Поэтому в Васильев день люди старались как можно пышнее накрыть стол, позвать гостей. Больше всего в этот праздник ценились блюда из свинины, потому что Василий считался покровителем свиней. Самый радушный и щедрый хозяин, по поверью, должен был удачно провести следующий год.

Также на Старый Новый год было принято гадать — девушки пытались узнать, кого судьба приготовила им в женихи. Способы были самые разные — как знакомые нам из сказок, так и более неожиданные. Например, девушка могла положить под подушку гребень и попросить «суженого-ряженого» расчесать ей волосы. Если во сне кто-то приходил к ней, чтобы выполнить просьбу, он и должен был стать женихом.

Позже, когда Васильев день сменился старым Новым годом, в России появилась другая традиция — лепить вареники с сюрпризом. В начинку клали разные предметы, в зависимости от того, какой вам попался, определялся будущий год. Попалась нитка — предстоит путешествие, монетка — к богатству, острый перец — к новым впечатлениям, фасоль — к пополнению в семье.