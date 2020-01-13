От вальса и фламенко до зумбы и фокстрота. Благотворительный бал-маскарад прошел в Дубне

Благотворительный бал-маскарад устроили в Дубне. Гости праздника побывали на родине знаменитых танцев и узнали, как танцевать зумбу.

На балу даже духовой оркестр был не обычным, инструменты в руки взяли настоящие пираты. Вместе с гостями маскарада они отправились в путешествие по странам, в которых зародились популярные танцы.

Источник фото: телеканал «360»

Многие участники бала пришли в необычных образах. Здесь можно было увидеть эльфов, принцесс, испанского героя Зорро и кота Базилио.

На маскараде встретились несколько танцевальных коллективов Дубны. Каждый представил свое искусство гостям. Были и сольные номера. Фокстрот сменял фламенко, а после зажигательного джайва пары кружились в вальсе.

Источник фото: телеканал «360»

«Наши мероприятия для дубненцев, чтобы они отдыхали, здоровый образ жизни вели. Мы постоянно проводим балы в Дни города, выступаем в городских парках. Все наши концерты можно посещать, и мы ждем дубненцев и гостей города, чтобы обязательно танцевать вместе с нами», — сказала организатор бала-маскарада Ирина Проничева.

Для участников бала провели мастер-класс по зумбе. Инструктор Дарья Балдина считает, что начать танцевать — легко, необходимы только желание и настроение. «Пришли с хорошим настроением. Быстро выучили несколько фигур, которые можно миксовать с чем хочешь. Самое главное — желание», — сказала Дарья.

Бал-маскарад благотворительный. Все вырученные средства за этот вечер будут направлены на лечение тяжелобольных детей.