Жителям Подмосковья рассказали о работе детских кружков с 1 по 10 мая

Детские кружки и секции не будут работать с 1 по 10 мая в Подмосковье. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

В своем Instagram-аккаунте она подчеркнула, что на выходные в этот период уйдут школы, детские сады, колледжи, а также все пять вузов Подмосковья.

Работать не будут Московский государственный областной университет, университет «Дубна», Технологический, Орехово-Зуевский и Коломенский университеты.

Каникулы с 1 по 10 мая продлятся и во всех колледжах, которые относятся к областному Минобразования.

По словам Ирины Каклюгиной, продлевать учебный год из-за введения нерабочих дней в мае не будут. Школы Подмосковья внесут необходимые изменения в рабочие программы.

Ранее Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными. Нерабочими их попросила сделать глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее мнению, из-за разорванных майских каникул россиянам пришлось бы чаще пользоваться общественным транспортом — для поездок за город и возвращения домой. Предложенная мера призвана снизить риск роста заболеваемости COVID-19.