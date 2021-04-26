Жителям Подмосковья рассказали о работе школ и детских садов с 1 по 10 мая

Школы и детские сады Подмосковья не будут работать с 1 по 10 мая. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале областного Министерства образования.

Как отметила глава ведомства Ирина Каклюгина, сотрудникам образовательных учреждений сохранят зарплату.

При этом, если в период с 4 по 7 мая в школах должны были состояться всероссийские проверочные работы, их перенесут на другие числа.

Ранее Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными. Нерабочими их попросила сделать глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее мнению, из-за разорванных майских каникул россиянам пришлось бы чаще пользоваться общественным транспортом — для поездок за город и возвращения домой. Предложенная мера призвана снизить риск роста заболеваемости COVID-19.