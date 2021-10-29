Жителям Подмосковья рассказали о доступных по телефону 122 услугах соцподдержки

Более девяти миллионов звонков поступило на горячую линию 122 в Подмосковье с момента ее запуска в ноябре прошлого года. По этому номеру можно получить самые разные услуги социальной поддержки.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, год назад телефон 122 появился в Подмосковье по поручению президента.

Горячая линия помогает вовремя получать ответы на вопросы по темам коронавируса, госуслуг, работы органов власти Максим Рымар.

Он добавил, что 70% вопросов связано со здравоохранением. Разобраться во всех нюансах жителям помогают свыше 530 диспетчеров.

При этом среднее время ожидания ответа — меньше минуты. Еще 300 линий одновременно обслуживает робот Светлана.

Какие меры поддержки доступны?

По телефону 122 жители Подмосковья могут вызвать врача на дом и записаться в поликлинику.

Удастся оставить заявку на электронный больничный лист, вакцинацию от коронавируса и гриппа.

Кроме того, на горячей линии можно оповестить о прибытии из-за границы, узнать все о доступных социальных выплатах.

Пожилые люди, позвонив по короткому номеру 122, смогут заказать бесплатную доставку на дом продуктов и лекарств.

Жители получают предварительную консультацию врача по коронавирусу, сведения о госуслугах и записи в МФЦ.

Кол-центр работает с 07:00 до 20:00 по будням и с 08:00 до 13:00 по субботам.