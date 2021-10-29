Пенсионеры Подмосковья смогут заказать бесплатную доставку продуктов и лекарств в самоизоляции

Социальные работники Подмосковья помогут бесплатно доставить продукты и лекарства пенсионерам во время самоизоляции. Пожилым людям достаточно позвонить по короткому номеру 122.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что в регионе работает горячая линия социальной помощи.

В Подмосковье для жителей старше 60 лет и всех, у кого есть хронические заболевания, введен режим самоизоляции Ирина Каклюгина.

Она добавила, что пенсионеры могут позвонить на горячую линию — продукты и лекарства доставят на дом в удобное время.

Это сделают бесплатно, а за продукты и медикаменты нужно будет заплатить по чеку.

«Мы просим жителей из группы риска не выходить из дома без острой необходимости», — отметила Ирина Каклюгина.

Позвонив по номеру 122, необходимо нажать 0, а затем 4 и сообщить оператору список продуктов. В течение часа с жителем свяжется социальный работник и уточнит адрес.