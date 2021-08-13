Свыше 180 новых спортивных комплексов построили в Подмосковье за последние годы. Среди них 43 ледовых дворца. Министр физической культуры региона Роман Терюшков рассказал, что хоккеем в области занимаются более 37 тысяч человек.

Терюшков отметил это на брифинге, посвященном финальным играм детского турнира «Кубок Александра Овечкина».

В состав сборной России по хоккею входят 57 подмосковных спортсменов. Кроме того, у нас развивается женский хоккей Роман Терюшков.

По его словам, этим видом спорта в Подмосковье занимаются более 360 спортсменок. Они играют в хоккей под руководством 16 тренеров.

«У нас сильные хоккейные традиции. Здесь родились легенды отечественного хоккея. Это Владислав Третьяк, Игорь Ларинов, Владимир Петров, Игорь Ромишевский, Валерий Каменский, Юрий Ляпкин, Виктор Шалимов, Евгений Мишаков, Александр Якушев и многие другие», — подчеркнул Терюшков.

В Московской области насчитывается 30 отделений по хоккею. Они находятся в 27 городских округах.

Новые достижения

В прошлом году подмосковные спортсмены в составе сборной стали победителями III Зимних юношеских Олимпийских игр в мужском хоккее.

Завоевали и серебро с бронзой в составе женский смешанных команд в хоккее 3×3.

В этом году девушки из Подмосковья победили на первенстве России среди юниорок до 18 лет.

О детском хоккее

Сегодня в Подмосковье есть вся инфраструктура, необходимая для проведения крупных всероссийских турниров.

В этом году в Подмосковье пройдут этап юношеского турнира «Золотая шайба» и Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд.

Состоятся и финалы Первенства студенческой хоккейной лиги, первенства ЦФО в разных возрастных группах.

Но одним из главных хоккейных событий стал „Кубок Александра Овечкина“. Он стартовал в Московской области 9 августа Роман Терюшков.

На протяжении недели команды юношей 2009 года рождения будут бороться за главный приз. «ОвиCup» проходит в регионе уже в третий раз.