Хоккей — это командная игра, и победа в ней зависит от коллективной ответственности. Это позволяет в жизни приобрести нужные навыки. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «360».

Глава региона признался, что выбрал хоккей, потому что в Сибири, где он вырос, в него играли все.

«Это наш национальный вид спорта. Скорости, команда — все то, что окружает хоккей, эмоции, характер. Мне было всегда очень интересно и интересно до сих пор. Поэтому трус не играет в хоккей. Я его очень люблю и считаю, что это один из самых популярных видов спорта», — поделился Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что игра в команде — это всегда ответственность всего коллектива, если один подведет, то второй подстрахует. Такое взаимодействие формирует характер, который потом помогает во взрослом возрасте.

Команда — это всегда коллективная ответственность. Слабое звено всегда может подвести, а звезда — вытащить наверх. Всегда важны симбиоз, взаимодействие, взаимопонимание. Все, что важно в реальной жизни Андрей Воробьев.

«Жизнь — борьба, как известно. Если хочешь чего-то достичь, должен трудности преодолевать, не ломаться. Мне кажется, очень многому учит спорт», — признался Андрей Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье хоккей тоже очень популярен. Работает школа «Химик» в Воскресенске, открыто 73 крытых ледовых комплекса, которые постоянно загружены.

«Самый популярный спортивный комплекс — это лед. Фигуристы, массовое катание, ну и, конечно, хоккей. Конечно, мы радовались за „Авангард“, который в Балашихе у нас квартируется, пока ледовый дворец в Омске строят. Большие молодцы, опытный, профессиональный тренер», — рассказал Андрей Воробьев.

При этом он признался, что хоккей всегда проиграет футболу по популярности. Воробьев напомнил, что сейчас российские спортсмены готовятся к будущему чемпионату Европы.

«Дай бог, чтобы наша сборная достойно выступила», — пожелал губернатор Подмосковья.

Хоккейный клуб «Авангард» в этом году впервые в истории выиграл Кубок Гагарина, обыграв ЦСКА. Единственный гол в игре забил Сергей Торчинский.

Подмосковный ледовый дворец «Арена Балашиха» стал тренировочной базой команды в 2018 году. В родном Омске ледовая арена оказалась в аварийном состоянии. В фундаменте здания и несущих конструкциях появились трещины, поэтому срочно потребовалась новая площадка. Клубу предложили занять ледовую арену в Балашихе. С тех пор команда тренируется и проводит свои матчи в Подмосковье.