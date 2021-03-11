Для хоккеистов и фигуристов. Первая в Люберцах ледовая арена появилась на стадионе «Зенит»

В Люберцах открыли первую ледовую арену. Она начала работать на стадионе «Зенит» всего месяц назад, и здесь уже активно занимаются ребята. Комплекс разместился в Томилине. Будущих хоккеистов и фигуристов навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Когда-то на территории стадиона находились ветхая гостиница и заброшенное поле. В 2012 году нашелся инвестор, который купил участок. Теперь здесь все изменилось.

В новом ледовом комплексе появились секции хоккея, фигурного катания, футбола, биатлона, беговых лыж и гимнастики. В гости к ребятам заглянул глава Подмосковья.

Он подарил парням из хоккейной команды «Урожай» 20 клюшек. Они тренируются в Томилине бесплатно.

В Люберцах до сих пор не было льда. Поэтому мы здесь, чтобы убедиться в том, что все уже на уровне, все готово Андрей Воробьев.

Сегодня стадион выглядит уже не так, как прежде. Здесь создали гостиницу на 55 мест, лыжную трассу на 800 метров, футбольное поле с освещением и натуральным покрытием.

В этом месте проводят матчи, шахматные турниры, тренировки по художественной гимнастике и гандболу. Есть и дорожки для бега, воркаут-площадки, а вскоре начнется строительство отеля на 36 мест.

«У нас в Подмосковье сейчас находится 73 ледовые арены. Больше только в Москве. Приятно, что в этот бизнес приходят и частники — частные деньги. Не государственные и муниципальные. Очень здорово, что вы находите здесь возможность выделить время для детей, которые могут у вас заниматься. Это очень востребовано», — подчеркнул Воробьев.

Но на этом в Люберцах работы не закончатся. В городском округе запланировали построить еще два ледовых дворца. Это отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

У нас хоккей в последнее время развивается большими темпами. С 2013 года построено 45 арен. Эта — 45-я Роман Терюшков.

Он рассказал, что в Люберцах уже подобрали еще два земельных участка, где возможно размещение новых ледовых дворцов.