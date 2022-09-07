Эксперты Роспотребнадзора назвали восемь причин есть грибы | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 19:00 (обновлено: 07 сентября 2022, 20:06) Поделиться Telegram

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Viber Эксперты Роспотребнадзора назвали восемь причин есть грибы

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Специалисты Роспотребнадзора Подмосковья напомнили о пользе грибов для человека. Они назвали восемь причин, по которым не стоит отказываться от этого продукта в рационе.

Как рассказали в ведомстве, грибы полезны для здоровья благодаря биологически активным элементам. В них содержится клетчатка, антиоксиданты, витамины и минералы.

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Грибы содержат витамин D, который положительно влияет на настроение и здоровье костей. Также в них есть медь — она важна для поддержания сил и активности. Витамин B в грибах поддерживает энергетический баланс. Ими особенно богаты вешенки.

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Грибы шиитаке полезны для здоровья мочевого пузыря из-за содержания селена, отметили эксперты. Также некоторые исследователи считают, что белые грибы могут положительно сказаться на иммунитете из-за пребиотических веществ. Клетчатка в грибах снижает уровень холестерина и полезна для здоровья ЖКТ и поддержания баланса сахара в крови. Калий полезен для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, грибы низкокалорийны, благодаря чему они могут стать хорошим помощников для сидящих на диете.

Чтобы получить наибольшую пользу от продукта, важно хранить грибы отдельно. Очищать от грязи их лучше щеткой и бумажным полотенцем, а не водой. Также не рекомендуется употреблять грибы в сыром виде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы Подмосковья получили 1,3 тысячи новых аппаратов за лето.

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